◇セ・リーグ巨人4―3阪神（2026年4月14日甲子園）巨人の阿部慎之助監督（47）は「粘り勝ったと思います」と王者・阪神相手の1点差勝ちを素直に喜んだ。楽天からFAで加入した則本が6回2安打無失点の快投。「凄くテンポも良かったし、投球内容も素晴らしかったですね」とした指揮官は「徐々に良くなってきてるのはキャンプ当初から全然違うので。分かってて、良くなってきてるのでローテーション入れているのでね」とその