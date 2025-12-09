【P LAMA TEA トキ（再販）】 12月9日 出荷開始 価格：7,800円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMATEA トキ」再販分の出荷を12月9日に開始する。価格は7,800円。

本商品は、ゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、「C&C」のトキを、人型プラモデルシリーズ「PLAMATEA」で商品化したもの。イラストを元にキット化されており、要所に彩色済みパーツを使用。組み立てるだけでイメージに近い色分けとなる。

表情パーツは彩色済みの「通常顔」、「戦闘顔」、「笑顔」が付属。固有武器の「シークレットタイム」とサイホルスターから脱着可能な「拳銃」、「アタッシュケース」が付属する。また、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付き専用台座が同梱する。

【イメージ画像】

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。