¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¡¡¡Ø¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼Z¡Ù½ä¤êÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤È¤ä¤ê¼è¤ê¡Ö¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¤ÎÃÚ¹À»á¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£7Æü¤ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤®¡×¡Ø¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼Z¡Ù¤ò½ä¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¡õ¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê
¡¡ÃÚ»á¤Ï¡ÖÎØÅç»Ô¤òË¬¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Ë¡¢ËÄÂç¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿ºÒ³²È¯À¸ÅÚ¤Î¾õ¶·¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤«¤Ä¤Æ±Ê°æ¹ëÌ¡²èµÇ°´Û¤¬¤¢¤Ã¤¿Ä«»ÔÄÌ¤ê¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤â°ÆÆâ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼Z¤Ë¡¢¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ä¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁíÍý¤«¤é¡Ø²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡Á¡¢»ä¤éÆ±À¤Âå¤ä¤ó¤Ê¡Ù¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤é¤È¤È¤â¤ËÈïºÒÃÏ¤ò¸«¤Æ²ó¤ë1Ëç¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤®¡×¡Ø¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼Z¡Ù¤ò½ä¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¡õ¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê
¡¡ÃÚ»á¤Ï¡ÖÎØÅç»Ô¤òË¬¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Ë¡¢ËÄÂç¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿ºÒ³²È¯À¸ÅÚ¤Î¾õ¶·¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤«¤Ä¤Æ±Ê°æ¹ëÌ¡²èµÇ°´Û¤¬¤¢¤Ã¤¿Ä«»ÔÄÌ¤ê¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤â°ÆÆâ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼Z¤Ë¡¢¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ä¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁíÍý¤«¤é¡Ø²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡Á¡¢»ä¤éÆ±À¤Âå¤ä¤ó¤Ê¡Ù¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤é¤È¤È¤â¤ËÈïºÒÃÏ¤ò¸«¤Æ²ó¤ë1Ëç¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£