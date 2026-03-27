石川県知事選で、能登復興を推進していた現職・馳浩氏が落選した。代わりに当選したのは、前金沢市長の山野之義氏だ。馳氏は県内19市町のうち、被災地を含む16の町村で勝利したが、勝利したのは最大の金沢市で勝利した山野氏だった。「ABEMA Prime」では、山野氏が当選した理由を考えつつ、馳氏本人に今後の復興について聞いた。【映像】馳氏、負けたのは3市だけ…石川県知事選結果■「16勝3敗」なのに落選…なぜ？石川県内で