¡ÚRIZIN¡¡AWARD¡Û10Ç¯´Ö¤ÎMVP¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¡ÖËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¡×¡¡ºØÆ£ÍµÀï¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¾Þ¤È2´§
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤Ï7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖRIZIN¡¡AWARD¡Á10th¡¡Anniversary¡Á¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£RIZIN¤Î10Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Ù¥¹¥ÈKO¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¾Þ¡¢MVP¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥ÈKO¾Þ¤Ï¸µRIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¤¬¼õ¾Þ¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë5¿Í¾å¤¬¤Ã¤ÆÁ´°÷¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤Ï¥Ð¥ó¥Ð¥óKO¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿KO¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤òKO¤·¤¿¤È¤¤ÏÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥±¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤Ç´°¼£¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÉü³è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¾Þ¤ÏRIZIN¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¤¬¼õ¾Þ¡£¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£RIZINÆþ¤ë¤È¤¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¯¥ì¥Ù¥ë¤È¤«¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤ß¤½¤«¡©7Ç¯¡¢RIZIN¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤â¶Ë¤á¤Ç¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤ß¤½¤«¤Ç¤Î¥Ù¥ë¥È»à¼é¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¦¥È¥Ð¥¦¥È¾Þ¤Ï¡ÖRIZIN.32¡×¤ÎºØÆ£Íµ¡½Ä«ÁÒÌ¤ÍèÀï¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¼õ¾Þ¤·¤¿ºØÆ£¤Ï¡Ö¤¤¤Þ»×¤¦¤ÈÀ¤¤¬»¦È²¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¾¡¤Ã¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÁª¤Ð¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï¡Ö»î¹ç´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ù¡¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MVP¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Ç¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ»äÉþ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡Ö8Ç¯¤Ç18Àï»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£MVP¤ÏÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Àï¤Ã¤¿18Àï¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºØÆ£Àï¤ÏÆ±¤¸Áê¼ê¤Ë2ÅÙÉé¤±¤¿¤é°úÂà¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¾Þ¤È¤Î2´§¤ò´î¤Ö¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¥Õ¥¡¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤Þ¤¹¤è¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¡×¤ÈÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ºç¸¶¿®¹ÔCEO¤Ï¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ì¿·ü¤±¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥È¥ó¤Î¤è¤¦¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£°¦¤·¤Æ°¦¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£Àï¤¦»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬µá¤á¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ10Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£