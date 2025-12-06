¡ÖÊØÈë¤¬¤Ò¤É¤¯¤ÆÞ±Ä²¡×·§ÀÚ¤¢¤µ¤ß¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»þÂå¤Î²á¹ó¤ÊÂÎ¸³¤È¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼¤ò»Ï¤á¤¿¡È¤¤¤Þ¡É¤ò¸ì¤ë
¡¡45ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤âÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¡£¼Â¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÄ¹Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÀÅÄ»þÍèÁÈ¤ÎÉñÂæ¡Øµæ¶ËÈÇ! ¤½¤·¤ÆÎ¶ÇÏ¤Ï»¦¤µ¤ì¤¿¡Ù(12·î3¡Á7Æü¡¦ÇîÉÊ´Û·à¾ì)¤Ç¤Ï¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎºÊ¡¦¤ªÎµ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤Ç¹¹Ç¯´ü¤Î¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤¿·§ÀÚ¤¢¤µÈþ
Ä«µ¯¤¤¿¤é²Ã¼¾´ï¤ò¤¹¤°¤Ä¤±¤ë
¡ÖÇ¯¤Ë1²ó¤ÏÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Æ¡¢ÉñÂæ¤ÎÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·Î¸Å»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡£ËÜÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤!¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×(·§ÀÚ¡¢°Ê²¼Æ±)
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»þÂå·à¤Ç¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼»ÅÎ©¤Æ¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤·§ÀÚ¤À¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Ï¿·¿ÍÇÐÍ¥¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö½éÉñÂæ¤Î¿·¿ÍÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¸À¤·¤«¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬È´¤±¤Æ¤¿¤Ê¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ªÎµ¤Ï°ìÅÓ¤Ê½÷À¤Ç¡¢Îø¿Í¤ÎÎ¶ÇÏ¤òË´¤¯¤·¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£·§ÀÚ¤Ï15Ç¯Á°¤«¤é¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¤ªÎµ¤Ø¤Î´¶¾ð°ÜÆþ¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤Ïµã¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬¡¢º£¤Ï¼«Á³¤ËÎÞ¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ã¤¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ÏÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤ÈÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉñÂæ¤Î´ü´ÖÃæ¤ÏÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¹¢¤Ï¶¯¤¯¤Æ¡¢ÉñÂæ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é²Ã¼¾´ï¤ò¤¹¤°¤Ä¤±¤Æ´¥Áç¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª¼ò¤ò°û¤à¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹¹Ç¯´ü¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ç¯Îð
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤·§ÀÚ¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¸Íý¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤Û¤Æ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö45ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¹¹Ç¯´ü¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ç¯Îð¤Ç¤¹¡£ÉØ¿Í²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÃÍ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï°û¤ßÌô¤ÈÅ½¤êÌô¤Ç¥Û¥ë¥â¥ó¤òÊä½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´é¿§¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎÄ´¤¬À°¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤â¼£¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡(HRT)¤Ï¡¢·çË³¤·¤¿¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó(½÷À¥Û¥ë¥â¥ó)¤òÊä¤¦¼£ÎÅË¡¤Ç¡¢¤Î¤Ü¤»¡¢¤Û¤Æ¤ê¡¢È¯´À¡¢À¸òÄË¡¢µ¤Ê¬¤ÎÊÑÄ´¡¢´ØÀáÄË¤Ê¤É¹¹Ç¯´ü¤Ëµ¯¤³¤ë¾É¾õ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¼£ÎÅ¤À¡£·§ÀÚ¤Î¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÃøÌ¾¿Í¤â¹¹Ç¯´ü¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖYouTube¤Ç¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢ÉûºîÍÑ¤âÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é»Ï¤á¤è¤¦¤È·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿ÍÀ¸¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡¼«¿È¤¬¹¹Ç¯´ü¤Î¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤¬¹¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤ÏÊÄ·Ð¤·¤¿¤ê¡¢¾É¾õ¤Î½Å¤¤¿Í¤¬¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸Íý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»þÅÀ¤Ç»Ï¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¹¤é¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼£ÎÅ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ï·²½¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤ËÉØ¿Í²Ê¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÎå¤ß¿ÈÂÎ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿
¡¡·§ÀÚ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ò»ý¤Á¡¢ÂÎÄ´¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆÈ¿È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬°ìÈÖ¤ÎÊÝ¸±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡45ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë·§ÀÚ¤À¤¬¡¢20Âå¤Î¤³¤í¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î¤¿¤á·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Ë¤ªÊ¢¤¬¥Ý¥³¥Ã¤È½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢»£±ÆÁ°¤Ë²¼ºÞ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¼ºÞ¤ò¾ïÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°û¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÊØÈë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Ìô¤ÎÎÌ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï²¼ºÞ¤Ç¤â½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Þ±Ä²¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÙ¤¤=Èþ¤·¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÎå¤ß¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡º£¤Ï½µ1²ó¤Î¶Ú¥È¥ì¤È½µ1²ó¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÈþ¤·¤¤¿ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿©¤Ù¤¹¤®¤¿¤È¤¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤â½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö40Âå¤Îº£¤Î¤Û¤¦¤¬20Âå¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¤¤¤¤¿ÈÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀºÙ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ÚÆù¤â»éËÃ¤â¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´é¤¬Áé¤»¤ë¤È¤ä¤Ä¤ì¤Æ¸«¤¨¡¢Â¿¾¯¤ªÆù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Îò¤Ï¤â¤¦10Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢»ëÎÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¼þ¤ê¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁÖ²÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èè¤ì¤¿¤È¤¤³¤½µÕ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡
¡¡ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥à¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥ÈÃç´Ö¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢»ä¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤ÈÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤ÈÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¿ÈÂÎ¤ò¸«¤Æ¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²¡¤·¤Ä¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡20Âå¤Î¤È¤¤Î¶ËÃ¼¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢º£¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò²æËý¤·¤Ê¤¤¼çµÁ¤À¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÊÆ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò²æËý¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¤Ê¤¤¤È¤¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ã¯¤«¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÌµÍý(¾Ð)
¡¡ÈþÍÆ¤âÂç¹¥¤¤À¤¬¡¢È©¤¬¼å¤¤¤¿¤á¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÏÀö´é¤ÈÊÝ¼¾¤ò½Å»ë¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥±¥¢¤¬Ãæ¿´¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤ÏÈè¤ì¤ë¤È¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï±ø¤ì¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ëÈ©¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ´é¤òÀö¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¼¾¤Ë¤ÏÇÏÌý¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È©¤¬¼å¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÊÝ¼¾¤Î¤¿¤áËèÆü¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤â·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡YouTube¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÈþÍÆ¾ðÊó¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀëÅÁ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤«¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ðÊó¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Éý¹¤¤³èÆ°¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦·§ÀÚ¡£
¡Ö²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î»Ïµå¼°¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¥Á¥§¥¥ÃÌ¼¡Ù¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²Î¤¨¤¿¤³¤È¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¹¬¤»¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡
¡¡2024Ç¯¤Ë»ýÉÂ¤Î¥¯¥¤¥ó¥±Éâ¼ð¤òËÜ»ï¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ÎÈ¿¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤Ö¤¿¤¬Âç¤¤¯¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤ß¡¢Æ±¤¸ÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡ØÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÆ±¤¸Çº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¡¢¸ø³«¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡
¡¡°ìÊý¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤¢¤ì¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤»¸À¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤ÈÄü¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÀÎ¤Î¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÏÄü¤á¤º¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ©Àï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬YouTube¤Î³«Àß¤À¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤À¤È¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âYouTube¤Ç¤ÏËÜ²»¤ÇÏÃ¤»¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡
¡¡ºÇ¶á¤Ï·ëº§´êË¾¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ø¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤â¤½¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÌµÍý(¾Ð)¡£ÍèÇ¯¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸µÁÄ³³¤Ã¤×¤Á¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤«¤éÂ©¤ÎÄ¹¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Çµï¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿·§ÀÚ¡£2026Ç¯¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µªÏÂÀÅ
1980Ç¯6·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£A·¿¡£1998Ç¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Á¥§¥¥ÃÌ¼¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¡£°Ê¹ß¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡ØÇÌÜ¾®ÁÎ¡Ù(2006Ç¯)¡¢¡Ø°¤¤½÷¤Ï¤è¤¯²Ô¤°¡Ù(2019Ç¯)¡¢¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù(2022Ç¯)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯¡¢¼Ì¿¿½¸¡Ø»¸¡¹¡Ù¤òÈ¯Çä¡£2025Ç¯3·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡ØÂç·ù¤¤¤À¤±¤É¡¢Âç¹¥¤¤Ê¿Í¡Ù¤Ç¥½¥í²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£