¡ÚGR GT¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡Û2000GT¡¢½éÂå¥ì¥¯¥µ¥¹LFA¤Ë80·¿¥¹¡¼¥×¥é¡ª¥È¥è¥¿¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼»Ë¤Ç¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë£³Âæ¤È¤Ï
¥È¥è¥¿¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð2000GT
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ê°Ê²¼¥È¥è¥¿¡Ë¤Ï12·î5Æü¡¢¥í¡¼¥É¥«¡¼¤Î¡ØGR GT¡Ù¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Î¡ØGR GT3¡Ù¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î¡Ø¥ì¥¯¥µ¥¹LFA¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ù¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿3Âæ¤Î¥È¥è¥¿À½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡ÛGR GT¡¢GR GT3¤Ë¥ì¥¯¥µ¥¹LFA¥³¥ó¥»¥×¥È¡ª¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤µ¤ì¤¿3Âæ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¡Á´194Ëç
¥È¥è¥¿¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¡Ø2000GT¡Ù¤À¤í¤¦¡£1963Ç¯¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëGT¥«¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¡Ø¹ñ»º½é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ù¤À¡£
²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ø¥È¥è¥¿2000GT¡Ù¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë¼ÖÎ¾¥ì¥×¥ê¥«¡£ º´Æ£Î¼ÂÀ
ÄÌ¾ï¤ÎÎÌ»º³«È¯¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¡¢1966Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç3¤Ä¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤È13¤Î¹ñºÝµÏ¿¤òÃ£À®¤·¡¢¹âÀÇ½¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¡£DOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï150ps¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤äÁàÂÉµ¡¹½¤Ë¤âÅö»þ¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£1970Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸»º¤Ï¤´¤¯¾¯ÎÌ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼êºî¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
½éÂå°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹LFA
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Î¥È¥è¥¿·Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¥¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ë¼ÖÌ¾¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç½éÂå°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥ì¥¯¥µ¥¹LFA¡Ù¤À¡£Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ØËÜ³Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ2010Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥Ü¥óÁÇºà¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿4.8¥ê¥Ã¥¿¡¼V10¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ560ps¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ325km/h¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë1Ëü²óÅ¾¤Þ¤Ç³ê¤é¤«¤Ë¿á¤±¾å¤¬¤ë¹â²óÅ¾ÆÃÀ¤È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¡£À¤³¦¸ÂÄê500Âæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¡¢¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÀÇ½¡¢²»¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥È¥è¥¿¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ù¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ë¼ÖÌ¾¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç½éÂå°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥ì¥¯¥µ¥¹LFA¡Ù¡£ º´Æ£Î¼ÂÀ
¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¥ä¥Þ¥Ï¤é¤·¤¯¤Þ¤ë¤Ç´É³Ú´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ã¹â¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢É®¼Ô¤âÅö»þ¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ç´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´±Ç½Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÁÕ¤Ç¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ï¸Åº£ÅìÀ¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î²»¼Á¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥ÊºßÀÒ»þ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿µð¾¢¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥£¥ª¥é¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤Ï2014Ç¯¤Î¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¡¢SP8¥¯¥é¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿48¹æ¼Ö¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Î¸¶ÅÀ
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï80·¿¥¹¡¼¥×¥é¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ø¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÅÄ¾ÏÃË»á¤ÈÅÁÀâ¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÀ®À¥¹°»á¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Î·Ð¸³¤À¡£
ËÅÄ»á¡ÊÅö»þÉû¼ÒÄ¹¡Ë¤Ë¡¢À®À¥»á¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Êª¤ò¸«¤Æ¿¨¤ì¤ÆµÄÏÀ¤»¤è¡×¡¢¡Ö¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Ï¿Í¤Å¤¯¤ê¤«¤é¡×¤ÈÀâ¤¡¢Ãæ¸Å¤Î80·¿¥¹¡¼¥×¥é¤ÇÅ°ÄìÅª¤ÊÁö¹Ô·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤â²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿80·¿¡Ø¥È¥è¥¿¡¦¥¹¡¼¥×¥é¡Ù¡£ º´Æ£Î¼ÂÀ
ËÅÄ»á¤Ï¤³¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢¡Ø¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¿Í¤È¥¯¥ë¥Þ¤òÃÃ¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò³ÎÎ©¡£2010Ç¯¡¢À®À¥»á¤Î»ö¸Î»à¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤Ï¡Ø¥¬¥º¡¼¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡Ù¤ä¡ØGR¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª80·¿¥¹¡¼¥×¥é¤ÏÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢2002Ç¯¤ËÈÎÇä¤ò½ªÎ»¡£GR¥¹¡¼¥×¥é¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë2019Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¼Â¤Ë17Ç¯¤â¤Î¶õÇò´ü´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎGR¥¹¡¼¥×¥é¤â2026Ç¯½Õ¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¡£´û¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÎò»Ë¤äÌ¤Íè¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤ª¡¢¥È¥è¥¿2000GT¡¢½éÂå¥ì¥¯¥µ¥¹LFA¡¢GR GT¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëCM¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¤âÃíÌÜÄº¤¤¿¤¤¡£