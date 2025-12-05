家事をなにもしない旦那さんをもつ奥さんには、同情してしまいますよね。しかし、奥さんが家事をできない状況になると、さすがの旦那さんもやるしかなくなるようで……？ 今回は、家事を一切しない夫が妻にしごかれて大変さを思い知った話をご紹介いたします。

妻の怪我を機に家事を覚えた夫

「家事は女の仕事だと思っている夫は、口では偉そうに言うくせに目玉焼きすら作れないような人間です。そんな夫をなんとかして懲らしめたくて悶々としていたある日、私がパート中に怪我をしてしまったんです。手を怪我したので家事全般ができなくなってしまい、どうしようかと悩んでいました。

そこで閃いたのが、私が怪我をしたのをきっかけに夫に家事スキルを身につけてもらおうという作戦。そして、家事がどれだけ大変かを思い知らせてやろうと考えました。夫も私の怪我を見たらさすがに自分がやるしかないと思ったのか、慣れない手つきで包丁を持って、なんとか味噌汁を作ることができて、不覚にも感動しましたね……。

そんな日常が続いたある日、夫が仕事帰りに『お米炊いておいてくれる？』と連絡してきたんです。私は夫にそんな風に頼ることすらできなかったのに、まだまだ甘えてるな、と思ったため『まだ手が痛いからうどんでも茹でてくれたら助かるんだけどな』『でも頑張るね』と嫌味っぽく返しておきました。私が怪我をしたことで、少しは家事の大変さが理解できたようです」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 今まで家事をしてこなかった分、奥さんの偉大さに気づいたことでしょう。しかし、家事スキルはまだ初級中の初級。旦那さんにはもっと上達してもらいたいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。