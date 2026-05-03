籾（もみ）つきの米や玄米を白米に精米できる無人設備「コイン精米機」。昨年の米価格高騰以降、利用者が増えるいっぽうで、無人運営ならではのトラブルも相次いでいる。4月下旬には、茨城県でコイン精米機を運営する男性が「機械を壊された」とXに投稿。湿った“くず米”が原因とみられる故障被害が波紋を広げた。 【証拠画像アリ】「数日間の売上が0円になりました」と運営会社が嘆く、精米機が壊れる原因となったくず米 「完