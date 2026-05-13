ワタミの渡辺美樹会長兼社長は13日、コメ生産に本格参入すると発表した。「令和の米騒動」を踏まえ、安定調達とコスト削減につなげるのが狙い。これまでの日本のコメ政策について、廃止された減反（生産調整）に反対だったとした上で「政府、農協が価格を決定していくことに不信を持っていた」と指摘した。渡辺氏は東京都内の決算会見で説明。今後について農家の高齢化に伴う供給不足で価格が上昇する懸念に加え、円安で輸入米