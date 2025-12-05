ＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」は、１７日と２４日に前後編で人気企画「名探偵津田」の第４話を放送する。

事の発端は、１１月２６日放送回の「電気イスゲーム２０２５開幕戦」。劇団ひとりｖｓ津田篤宏戦でまさか事態が発生した。「５」に仕掛けられた電気イスに座り、ビリビリを受けた劇団ひとりが胸を押さえて苦しみ始め、倒れたまま動かなくなった。

ＶＴＲを見ていたスタジオも対戦者の津田も、劇団ひとりのボケだと考え、笑っていたが…あれ？？

何かを察した津田が「うそぉ？」と苦笑いすると、テロップで「名探偵津田 第４話〜電気じかけの罠と１００年の祈り〜」の開幕が告げられた。ＭＣの浜田雅功、プレゼンターの小峠英二は「知らない」と驚き、スタジオゲストの伊集院光、バカリズム、後藤輝基、岡田結実もびっくり。早速、考察班が動き出した。

ネットで注目されているのが、劇団ひとりが倒れた際の姿勢。初期設定で丸形に１２個配置された電気イスが時計のように見え、ダイイングメッセージなのではないかと考察されている。頭を短針、足を長針に見立てた説や、不自然に曲がった足が短針と長針なのではないかと諸説ある。

結果、犯人候補として急浮上しているのがスタジオにもいた後藤。番組の中でも妙な挙動から「怪しい」「怪しい」と指摘され、反論しようとするも焦って噛む様子が映し出された。果たして…。

Ｘでは「伏線そうなのは劇団ひとりの足の形？５時２０分をさしてる？」「電気イスゲームの劇団ひとりが倒れた時指してた数字や前回泊まったホテル番号の２５０２とか関係してくるのかな？」「劇団ひとりのダイイングメッセージ フット（足）５１０（後藤）の考察マジなん！？」「ひとりの倒れ方で時計っぽいって思ってＸ見たけど『足で５と４を指してる』説あったけど、わしには『頭と足で５と１０』を指してる様にしか見えん…５と１０…つまり後藤犯人説」「考察で、『ひとりの足が５時２０分を指している』というものがあったけど、もしそれが意図的なものだったとしたら、津田が５に仕掛けるようにどう誘導したんだろう。」などの声が並んでいる。