TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が8日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。同アカウントは「『大食い×投てき』のオリジナル競技『寿司合戦』が1年ぶりに復活！トーナメント戦で今度こそ真の初代チャンピオンが決定」「全く違った人生を歩んだ双子もいる説」の2本を紹介した。告知動画で「全く違った人生を歩んだ双子もいる説」の一部が紹介された。VTRを見たゲストの千原ジュニアは「これは