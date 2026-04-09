TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の演出を務める同局名物社員の藤井健太郎氏が9日までにXを更新。次週放送回のMCを発表した。今放送ではMCを務めるダウンタウン浜田雅功（62）が番組を欠席。番組冒頭、代役として千原ジュニア（52）が登場し「浜田さんがインフルエンザで私が代わりにやらせていただきます」と説明していた。藤井氏はXで「来週は3年ぶり4回目(3回目)となるナダルの監禁企画」とつづり、