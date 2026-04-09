吉本興業所属のお笑いコンビ、大自然のロジャー（38）としんちゃん（38）が9日、Xを更新。コンビを解散することを発表した。コンビ解散後にピン芸人として活動していた2人が2015年7月にコンビ結成。しんちゃんはNSC（吉本総合芸能学院）大阪校32期生。ロジャーは沖縄出身。「M−1グランプリ」の最高成績は16、17年の準決勝進出。12日の劇団前野のミュージカル「小さい、人魚姫のん」が最後の舞台となる。大自然は8日放送のTBS系「