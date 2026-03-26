ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」が、２９日の最終回に向け、まさかの「水曜日のダウンタウン」にまで刺客を送り込む本気さを見せている。２５日の「水ダウ」は「自分が何を食べたか思い出せるの１週間が限界説」と「盛山ビッグフット」の２本だて。冒頭、スタジオのゲストが映し出されたが、そこにいたのはなんと俳優の伊藤英明だった。芸人やタレントが座ることはあっても、伊藤クラスの俳優がスタジオにいるのはかなり稀。し