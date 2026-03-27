『水曜日のダウンタウン』の元ADでゼロイチファミリア所属のタレント・詩月りこが、26日発売の『FRIDAY』で誌面に初登場する。【写真】元AD!?圧巻の美ボディを披露した詩月りこ詩月は、2025年8月まで番組制作会社へ勤務。TBS系バラエティ『水曜日のダウンタウン』のディレクターになりたいという夢を抱き、卒業後に上京し同番組でADとして働き始める。その後、2025年8月に制作現場を離れ、アイドル、タレントを志しゼロイチフ