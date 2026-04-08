８日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」は冒頭、司会席に浜田雅功の姿がなく、千原ジュニアが登場し「浜田さんがインフルエンザということで、私、代わりにやらせていただきます」と伝えた。その後、最初の説のプレゼンターでニューヨーク嶋佐和也が１人で登場。ジュニアが「あれっ？１人？」と聞くと、嶋佐が「すみません、相方もちょっと体調不良になってしまいまして」と説明した。これにゲスト席のくっきー！が「あと５歩