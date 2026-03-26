25日に放送されたTBS系のバラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（水ダウ） に関して、あるうわさがささやかれている。 この日、「水ダウ」は「盛山ビッグフット」なる珍説を紹介。これは「見取り図」の盛山晋太郎はかつて身長180センチ、体重125キロの巨体であり、見た目がアメリカの未確認生物「ビッグフット」によく似ている事から生まれた企画。盛山が「ビッグフットが現れる」とされる山へロケに行き、昔の自分にそ