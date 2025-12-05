意外と知らない『サザエさん』の権利事情 なぜフジテレビ以外でもCMに登場できるのか？
元テレビ局員の下矢一良氏がYouTubeで「意外とシビアなサザエさんの権利。その著作権の歴史と他局でサザエさんが使用できるのか解説します。」と題した動画を公開。国民的アニメ『サザエさん』のキャラクターが、なぜ放送局であるフジテレビ以外のCMにも登場するのか、その複雑な著作権の仕組みを解説した。
下矢氏はまず、「サザエさん＝フジテレビというイメージがあるが、フジテレビが権利に関与しているのはあくまでアニメ作品」と指摘する。キャラクターや原作漫画を含む『サザエさん』という作品全体の著作権は、原作者である長谷川町子氏とその姉が設立した「一般財団法人長谷川町子美術館」が一括で管理していると説明。そのため、アニメの映像を使用しない限り、他局のCMなどでキャラクターを使用する場合は美術館の許諾だけで成立するという。
しかし、その許諾を得ることは容易ではないという。下矢氏は、業界の一部ではその厳しさから長谷川町子美術館を「日本のディズニー」と呼ぶ声もあると紹介。その背景には、作品の世界観を大切に守りたいという作者の強い思いがある。実際に1976年には、無断でキャラクターのイラストを使用した観光バス会社を長谷川町子氏本人が訴えた「サザエさんバス事件」も起きた。この裁判は「キャラクターに似せた絵でも著作権侵害にあたる」という判例となり、その後の権利管理の礎となった。
こうした経緯から、美術館は今もなお作品のイメージを損なわないよう、コラボレーションする企業を厳選している。知名度に比してメディア露出が限定的なのは、ビジネス的な拡大よりも作品の世界観を厳格に守ることを優先してきた結果であると、下矢氏は結論付けた。
YouTubeの動画内容
