フードデリバリー配達員として活動するYouTuber「せーけんわーるど」が自身のチャンネルで動画を公開し、Uber Eatsのシステム障害から復旧した週末のフードデリバリー稼働の様子をレポートした。障害の影響でUber Eatsの注文が低調な中、同氏は競合サービス「RocketNow!」のミッションを駆使し、高時給を達成した。



動画の冒頭でせーけんわーるど氏は、前日に発生したUber Eatsのシステム障害について、Uberから届いた公式メッセージを紹介。2025年11月27日の18時35分頃から23時5分頃にかけて、関東エリアで注文が配達パートナーに正しく届かない障害が発生していたことが正式に認められた。しかし、メッセージには「今回のシステム障害に関して、補償の実施は予定しておりません」との記載があり、特にクエスト達成の最終日だった配達員にとっては厳しい結果となった。同氏は、クエストを達成できなかったという視聴者からのコメントを紹介し、Uberの対応に言及した。



復旧後の週末稼働では、Uber Eatsの案件は単価が低く、魅力的なものが少ない状況であった。同氏が公開した案件では、ダブル（2件配達）にもかかわらず単価が低かったり、ピックアップまでの距離が長かったりと非効率なものが目立った。他の配達員からも「単価が終わってる」「土曜昼ピークとは思えない」といった声が上がっており、システム障害の影響が尾を引いている可能性が示唆された。



一方、競合の「RocketNow!」は好調だった。せーけんわーるど氏は、8件の配達で最大2,400円のボーナスが得られるミッションに加え、途中で発生した3件で900円の「シークレットミッション」も活用。数珠つなぎで案件を獲得し、調理待ちもほとんどなく順調に配達件数を重ねた。



結果として、同氏は約2時間20分の稼働で合計10件、8,340円の売上を達成。特にRocketNow!ではミッションボーナスを含め時給3,400円超という高時給を記録した。今回の件は、一つのプラットフォームに依存するリスクと、複数のサービスを使い分ける重要性を示す事例となった。12月からの繁忙期に向け、各社の動向が注目される。