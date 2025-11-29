櫻坂46三期生総出演のドラマ、“クマ被害想起させる演出”で配信延期に
アイドルグループ・櫻坂46の三期生が総出演する配信ドラマ「路地裏ホテル」（Lemino）が、12月5日から予定していた配信と、完成披露試写会イベントを延期することがわかった。延期の理由は「昨今のクマ被害を想起させる演出が含まれている」と説明している。
発表では、「2025年12月5日（金）から配信を予定していた『路地裏ホテル』において、昨今のクマ被害を想起させるシーンがあることから、関係者と協議し、配信時期の延期を決定しました。延期後の配信日時など詳細については『Lemino』サービスサイトにて別途お知らせします」と案内。
そして「2025年12月1日（月）に予定しておりました『路地裏ホテル』完成披露試写会につきましても、併せて延期とさせていただきます。今後の実施については、櫻坂46の所属事務所と検討の上、新しい日程が決まり次第改めて『Lemino』サービスサイトにて別途お知らせします」とし、「本作品の配信を楽しみにされていた方には、直前での配信延期となり、心よりお詫び申し上げます。ご理解の上、引き続き、ドラマ『路地裏ホテル』を応援くださいますようお願い申し上げます」と謝罪している。
「路地裏ホテル」は、「“あなたの心に寄り添う一夜を…”。ここは誰も知らない『路地裏ホテル』。支配人に鍵を渡され、通された205号室で、宿泊客の彼女たちが体験した“不思議な世界”とは…？ 櫻坂46三期生総出演 素敵な夢を見たいあなたに贈る、青春ファンタジードラマ」とのこと。櫻坂46三期生のほか、仲村トオル、前野朋哉らが出演している。
