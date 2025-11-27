º´¡¹ÌÚ¿Ô¡ÖÀäË¾¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÍèÇ¯2·î¤ËºÆµ¯¡¡À¤³¦½éÄ©ÀïKOÉé¤±¤«¤é8¥«·î¤Ö¤ê
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Á°ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¡õWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚ¿Ô¡ÊÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢ÍèÇ¯2·î19Æü¤ËÆ±µé8²óÀï¡ÊÁê¼êÌ¤Äê¡Ë¤ÇºÆµ¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯6·î¤ËÀ¤³¦½éÄ©Àï¤ÇWBO²¦¼Ô¥Î¡¼¥Þ¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë5²óKOÉé¤±¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó8¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¡£¡ÖÁ°²óÉé¤±¤¿¤¬ÀäË¾¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òËá¤¾å¤²¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎÆ±²¦¼Ô¡¦ÅÄÃæ¶õ¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â¸«¿ø¤¨¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï¡Ö´Ý¤¤²ñ¾ì¤Ç¡Ä¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ¾å¾°Ìï¡½ÃæÃ«½á¿ÍÀï¤¬·×²è¤µ¤ì¤ë5·î¤Î¡ÈÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¡É¤ÎÁ°ºÂ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¡£Âç·¿¶½¹Ô»²Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¡¢¤½¤³¤À¤±¡£¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤ÇKO¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉü³è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£