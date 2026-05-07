５月２日に東京ドームで行われたボクシング世紀の一戦・井上尚弥−中谷潤人戦の興行でラウンドガールを務めたショートカット小顔美女の最新姿が反響をよんだ。大役から４日後にシックなブラウンのウエアでゴルフカートに乗る姿を投稿したのはあらた唯。「ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？Ｎｅｗウェアで」とつづった。コメント欄などでは「こんな美女とラウンドしたら緊張してスコアボロボロになってしまう」、