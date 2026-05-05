中谷潤人を東京ドームで撃破2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、王者・井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた。“世紀の一戦”後に発売された井上の超高額オフィシャルグッズは即完売となった。両者が心技体を全てを注ぎ込み、戦い抜いた“世紀の一戦”。36分の死闘の末、判定で軍配は井上に上がった。試合後、井上のオフィシャルグッズ公式Xは「新たな歴史を刻んだ

◆井上尚弥公式グッズ「Monster」公式Xアカウントの投稿 ご好評につき、

SIGNED GOLD LEAF FIST TROPHY

\1,500,000 【限定10点】

は完売いたしました🙇‍♂️



MONSTER FIST BRONZE TROPHY

\330,000 【限定33点】

も残りわずかです。

お早めにお買い求めください🔥



🛒購入はこちらhttps://t.co/tAsB3jqge9 https://t.co/2FGxNuAvTa — 井上尚弥オフィシャルグッズ『Monster』 (@naoyainouegoods) May 4, 2026