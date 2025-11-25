¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ£²¡×¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¶½¼ýÈ´¤22Ç¯¤Ö¤ê¿·µÏ¿¡Ä¡ÖÍÙ¤ë¡×¿·ºî»£±ÆÃæ¤Î²÷µó
µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢6·î6Æü¤Î½éÆü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«172Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë173²¯7739Ëü4500±ß¡¢Æ°°÷1231Ëü1553¿Í¤òµÏ¿¡£03Ç¯¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡THE MOVIE2¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡×¡ÊËÜ¹¹î¹Ô´ÆÆÄ¡Ë¤¬Æ±Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿173²¯5000Ëü±ß¤Î¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¤Î¶½¼ýµÏ¿¤ò¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£ÇÛµë¤ÎÅìÊõ¤ÈºîÉÊ¤Î¸ø¼°SNS¤¬25Æü¡¢È¯É½¤·¤¿
¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬22Ç¯´Ö¡¢¸Ç¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Î¡È³«¤«¤º¤ÎÈâ¡É¤ò³«¤¤¤¿¡£¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡THE MOVIE2¡Ý¡×¤¬03Ç¯7·î19Æü¤ÎÉõÀÚ¤ê¤«¤é¤Î¸ø³«33Æü´Ö¤Ç¶½¼ý110²¯9131Ëü630±ß¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±110²¯±ß¤Î83Ç¯¡ÖÆî¶ËÊª¸ì¡×¡ÊÂ¢¸¶°ÔÁ¶´ÆÆÄ¡Ë¤òÈ´¤¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±8·î20Æü¡£¤½¤ÎÆü¤«¤é¿ô¤¨¤Æ22Ç¯97Æü¡¢8133Æü¤Ç¤Î¿·µÏ¿¼ùÎ©¡£¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþN¡¥E¡¥W¡¥¡Ê¥¨¥Ì¡¦¥¤¡¼¡¦¥À¥Ö¥ê¥å¡¼¡Ë¡×¡Ê26Ç¯½©¸ø³«¡Ë¤Î»£±Æ¤¬10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¼ç±é¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤¬12Ç¯¡Ö¡ÝTHE FINAL¡¡¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡×°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀÄÅç½Óºî¤ò±é¤¸¤ëºÇÃæ¤Ç¤Î¡¢°ø±ï¤á¤¤¤¿²÷µóÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ïºî²È¡¦µÈÅÄ½¤°ì»á¡Ê57¡Ë¤¬17Ç¯¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¤ÇÏ¢ºÜ¤·¡¢18Ç¯¤ËÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¤«¤é¾å²¼´¬¤Ç½ÐÈÇ¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£Æ±»á¤¬3Ç¯´Ö¡¢²ÎÉñ´ì¤Î¹õ°á¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢³Ú²°¤ËÆþ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¼¹É®¤·¤¿¡£Æ±»á¤Î¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡¢10Ç¯¡Ö°¿Í¡×¤ÎÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤¬¡¢Æ±ºî¤Î¸ø³«»þ¤Ë²ÎÉñ´ì¤Î½÷·Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±Ç²è¤ò¹½ÁÛ¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢µÈÅÄ»á¤«¤é¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï»þ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¼ÂºÝ¤ËºîÉÊ¤òÆÉ¤ß±Ç²è²½¤ËÃå¼ê¡£µÈÂô¤ò¼ç±é¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤¢¤ê¤¤Ç´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
µÈÂô¤ÏÇ¤¢®¡Ê¿Í¥Ù¥ó¤Ë¶®¤Îµì»úÂÎ¤Î¥Ä¥¯¥ê¡Ë¡Ê¤Ë¤ó¤¤ç¤¦¡Ë¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¹³Áè¤ÇÉã¤òË´¤¯¤·¡¢¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Î©²Ö´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤ò¡¢¾¯Ç¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¹õÀîÁÛÌð¡Ê15¡Ë¤È±é¤¸¾å¤²¤¿¡£´îµ×Íº¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿²Ö°æÈ¾ÆóÏº¤òÅÏÊÕ¸¬¡Ê66¡ËÈ¾ÆóÏº¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¾Íè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¸æÁâ»Ê¡¦Âç³À½Ó²ð¤ò¡¢²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤È¾¯Ç¯´ü¤ò±Û»³·ÉÃ£¡Ê16¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£
µÈÂô¤È²£ÉÍ¤Ï¡¢²æºÊÀé¸ÞÏºÌò¤Ç±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¡Ê66¡Ë¤«¤é²ÎÉñ´ì¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢´ðËÜ¤Î¤¹¤êÂ¤«¤é¤Ï¤¸¤á¡ÖºíÌ¼¡×¡ÖÆó¿ÍÆ»À®»û¡×¡ÖÁ¾º¬ºê¿´Ãæ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±éÌÜ¤ò1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·Î¸Å¡£ËÜÊª¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ò¿á¤ÂØ¤¨¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤Î2¿Í¤¬¡¢¸«»ö¤Ë²ÎÉñ´ì¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2¿Í¤Î¾¯Ç¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¹õÀî¤È±Û»³¤âÈ¾Ç¯´Ö¡¢·Î¸Å¤òÀÑ¤ß¡¢°ì½ï¤Ë¹ç½É¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ï¡¢Âè98²óÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤Ë·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿µÜùõ½Ù´ÆÆÄºîÉÊ¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÇÛµë¤·¤Æ¤¤¿±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¡ÖGKIDS¡×¤¬¡¢¿·ºî¤ÎÆüËÜ¼Â¼Ì±Ç²è½é¤È¤Ê¤ëËÌÊÆÇÛµë¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¸ø³«¤ÏÍèÇ¯2026Ç¯½éÆ¬¤òÍ½Äê¡£µÈÂô¤ÈÍû´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¹ñÊõ¡×¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Î¿ä°Ü¡¡6·î6Æü¤ÎÉõÀÚ¤ê¤«¤éÆ±15Æü¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¼ý11²¯9000Ëü±ß¡¢Æ°°÷85Ëü¿Í¡¢Æ±29Æü¤Þ¤Ç¤Î24Æü´Ö¤Ç¶½¼ý32²¯6795Ëü7800±ß¡¢Æ°°÷231Ëü8016¿Í¤òµÏ¿¡£7·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«31Æü´Ö¤Ç¶½¼ý44²¯8322Ëü2200±ß¡¢Æ°°÷319Ëü145¿Í¤òµÏ¿¡£ÅìÊõÇÛµëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶½¼ý¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë00Ç¯°Ê¹ß¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ4½µÏ¢Â³¤Ç¶âÅÚÆüÁ°½µÈæ¤ò¾å²ó¤ê¡¢¶½¼ý135²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿18Ç¯¤ÎÊÆ±Ç²è¡Ö¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡×¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£8·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«73Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¼ý105²¯3903Ëü3400±ß¡¢Æ°°÷747Ëü3454¿Í¤òµÏ¿¤·¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ý¡×°ÊÍè¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶½¼ý100²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¡£Æ±21Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«77Æü´Ö¤Ç¶½¼ý110²¯1633Ëü2800±ß¤òµÏ¿¡£¡ÖÆî¶ËÊª¸ì¡×¤òÈ´¤¡¢Ë®²è¼Â¼Ì¤ÇÎòÂå¶½¼ý2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£