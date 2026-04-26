多種多様なジャンルにわたる習い事。その中から、今の時代を映す新鮮なものを、習い事事情に精通するプロに聞きました。全決定権は自分。だから大人の習い事は楽しい「習い事は、時代の価値観や社会の関心をよく映しています」そう話してくれたのは500を超えるジャンルの講座を掲載する習い事プラットフォーム「ストアカ」広報の味岡美希さん。「今は大きく分けて2つの潮流があります。1つ目は、仕事の可能性や選択肢を増やすため