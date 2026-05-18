俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第１９話が１７日に放送。サッカーの三笘薫（ブライトン）の兄で、俳優の結木滉星が出演して話題になっている。結木が演じるのは、織田信長の三男・織田信孝。家督を継いだ兄・信忠とともに信長の天下一統の力となるという役どころだ。劇中では信長（小栗旬）が嫡男の信忠（小関裕太）に家督を譲ると告げた場面に登場。りりしいまなざしで武将姿を披露した。結木は２