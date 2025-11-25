ºå¿Àà±ÉÍÜ¤Î½÷¿Àá¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¡¶áËÜ¸÷»Ê¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡Ä¸×£ÖÀï»Î¥Ü¥Ç¥£¡¼ÈëÏÃ¡¡±ÉÍÜ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦µÈÃ«²ÂÂå»á
¡¡¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££·Ç¯Ï¢Â³£Á¥¯¥é¥¹¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¤Î±ÉÍÜ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦µÈÃ«²ÂÂå»á¤À¡£¸×Àï»Î¤¿¤Á¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¡¢¿©»ö´Ä¶¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¤½¤ó¤ÊÆ±»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î±ÉÍÜ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¶âËÜÃÎ·û»á¤«¤é¡ÖÁª¼ê¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¿©»öÌÌ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡ÖÎÀ¤Ë½»¤à¼ã¼êÁª¼ê¤Ø¿©»öÌÌ¤Ç¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ·È¤ï¤ê¡Ö°ì¡¢Æó·³¤ò½ä²ó¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤ê¡¢±óÀ¬Àè¤Ç¤â¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î±óÀ¬Ãæ¤Ç¤â¡ÖÁª¼ê¤¬¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿©»ö¤ò¼Ì¿¿¤Ç»£¤ê¡¢±ó³Ö¤Ç¸«¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤Åö½é¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ªÊÆ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãº¿å²½Êª¤ÎÎ¾Êý¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤ì¤ë¤³¤È¤¬»ýµ×ÎÏ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡Ö¤ªÊÆ¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÑ²½¤â¤¢¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ¡Ö±ÉÍÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤ÈµÈÃ«»á¡£¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¡¢±ÉÍÜ´ÉÍý¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¹Ô¤¦Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤Î¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤Ï¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢»ä¤¬²¿¤«¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¶áËÜÁª¼ê¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÆ±°Õ¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤¿¤á¤Ë²óÉü¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤âÂç»ö¤ÊÅÀ¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Î¥±¥¢¤¬´ðËÜ¡£¶ÚÆù¤Î½¤Éü¤Î¤¿¤á¡¢¤´ÈÓ¤Ê¤É¤ÎÃº¿å²½Êª¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¼è¤Ã¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó£Á¡¢£Ã¡¢£Å¤ò´Þ¤àÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ÎÀÝ¼è¤â¿ä¾©¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤â¤³¤ì¤é¤Î¿©»ö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¿©Æ²¤Ë¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¿©¤Ù¤ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ÎÁªÂòÀ©¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤Æµ¢¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁª¼ê¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ¹Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö²Æ¾ì¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤¹Áª¼ê¤¬¸º¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈµÈÃ«»á¡£¡Ö²Æ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¥í¡¼¥É¤Ç°ÜÆ°¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢°ã¤¦´Ä¶¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊø¤¹¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¡£²Æ¤Ï¹â¹»Ìîµå¤Î¤¿¤á¹Ã»Ò±àµå¾ì¤¬»È¤¨¤º¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤Î»î¹ç¤¬Â³¤¡¢Áª¼ê¤ÎÄ´»Ò¤¬Êø¤ì¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²á¹ó¤Ê¥í¡¼¥É¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤ËÄ²¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡ÈÀ°Ä²¡É¤âÂç»ö¤À¡£Èè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ë¤ÈÄ²¤â¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê²Æ¾ì¤ÏÆÃ¤ËÈè¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¡ÖÄ²¤¬¸µµ¤¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð±ÉÍÜ¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ø£Ò¡½£±¡Ù¤Ê¤É¤ÎÆý»À¶Ý¤ä¡¢ÌîºÚ¡¢¥¥Î¥³Îà¤Ê¤É¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÏÄ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¡ÈÀ°Ä²¡É¤ò¤¦¤Þ¤¯¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤À¡£
¡Ö¿¹²¼Áª¼ê¤Ï¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÌîºÚ¤ä¡Ø£Ò¡½£±¡Ù¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÇÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë±ÉÍÜÌÌ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²á¹ó¤Ê¥í¡¼¥É¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¿©¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ï¡Ö¤ä¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤àÃæ¹âÇ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤ªÊÆ¤òÈ´¤¯¤È¤¤¤¦Åü¼Á¥ª¥Õ¤Ï°ì»þÅª¤Ë¤ä¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢Åü¼Á¤òÌá¤»¤Ð¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¡£¤ª´«¤á¤ÏÌý¤ÎÀ©¸Â¡£ÍÈ¤²Êª¤Î¤è¤¦¤Ê»é¼Á¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹µ¤¨¡¢¤ªÊÆ¤ò¼è¤ë¡×¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿©¤ÙÊý¤Î½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤È·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ë¤â´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡È¥Ù¥¸¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤Î¿©¤ÙÊý¤â¿ä¾©¤¹¤ë¡£
¡¡¤ª¼ò¤ò°û¤àµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ÂÁ©¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¡Ø¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤Ù¤ëÆü¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©À¸³è¤Ë¤¹¤ë¡£¿´¤Î·ò¹¯¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËèÆü¡¢¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ù¤è¤·¤¿¤Ë¡¦¤«¤è¡¡£²£°£°£±Ç¯ÆÁÅçÂç³Ø°å³ØÉô±ÉÍÜ³Ø²ÊÂ´¶È¡£¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Æ·ò¹¯¿©ÉÊ³«È¯¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä³ØÀ¸¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤Ø¤Î±ÉÍÜ»ØÆ³¡¢¿©°é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤ë¡££±£µÇ¯¤«¤éºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ±ÉÍÜ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£