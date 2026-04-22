甲子園球場の名物応援だった「ジェット風船」が7日の阪神-ヤクルト戦から復活した。 コロナ禍の影響で2020年シーズンから封印されていたが、球団は昨年のオープン戦などで実施した実証実験や意見集約を経て7年ぶりの再開を決定。飛沫対策として球団指定の風船を専用ポンプで膨らませる様式に変更した。 7回裏の阪神の攻撃前に飛ばされるジェット風船の“効果”は早くも現れ、4月17～19日に行われた中日との3