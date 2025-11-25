ÉÔÎÑÁê¼ê¤ÈÊë¤é¤·¤Æ6Ç¯¡¢¼Î¤Æ¤¿ºÊ¤¬¡Ö¤¬¤ó¡×¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡ÄÍÉ¤ì¤ë49ºÐÉ×¤Ë¶¦¤ËÊë¤é¤¹Èà½÷¤¬ÀÅ¤«¤Ë¹ð¤²¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï
¡¡ÀÑÅÄÃé¿®¤µ¤ó¡Ê49ºÐ¡¦²¾Ì¾¡á°Ê²¼Æ±¡Ë¤¬²ÈÄí¤ò¼Î¤Æ¡¢½÷À¤Î¤â¤È¤ËÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ï£¸Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Î±³ØÀ¸¤È¤ÎÇË¶É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¡×¤È³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Î¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤µ¡×¤ËÀäË¾¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢»Î¶È¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤ÆÀèÇÚ¤ÈÆÈÎ©¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Ç»öÌ³¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇµÍý»Ò¤µ¤ó¤È´Ø·¸¤ò¤â¤Á¡¢Ç¥¿±¤òµ¡¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÉ×¤¬19ºÐ½÷»ÒÂçÀ¸¤È³°ÇñÊóÆ»¡×¤ÇÎ¥º§¤·¤¿½÷Í¥¡¢Î¥º§¤ÎºÝ¡ÖËÍ¤Îºâ»º¤ÏÁ´ÉôÊû¤²¤ë¡×¤Èºâ»ºÂ£Í¿¤·¤¿²Î¼ê¤Ê¤É¡Ú¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¡×¤·¤¿·ÝÇ½¿Í11¿Í¡Û
¡¡30Âå¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¡¢»Å»ö¤ËÁ´ÎÏ¤ò·¹¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤À¤Ã¤¿¤ÈÃé¿®¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¤À¤¬40ºÐÌÜÁ°¤ÇÎ¾¿Æ¤òÁê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤·¤¿¤È¤¡¢¤Õ¤Ã¤È¿´¤Ë·ê¤¬¤¢¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡ÖÇµÍý»Ò¤Ï¤¤¤¤ºÊ¤À¤·¡¢¤¤¤¤Êì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¤Ê¤¼¤«·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¸ý¤¦¤ë¤µ¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤ÆÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤ËËÍ¤Î¼Â²È¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶á´ó¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÅÏÃ¤¹¤é½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤ËËÍ¤¬¤È¤¤É¤¼Â²È¤òË¬¤Í¤¿¤ê¡¢ÉÑÈË¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ð¤Ï¡Ø»Å»ö¤¬Îø¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤»Å»ö¹¥¤¤Ç¡¢·î¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬°Ê¾å¡¢½ÐÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¿Æ¤Î¤á¤ó¤É¤¦¤ò°ì½ï¤Ë¤ß¤è¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Î¾¿Æ¤ÏÆÃ¤ËÂçÉÂ¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£70ÂåÁ°È¾¤ÎÉã¤¬¤¢¤ëÆü¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ÇµÞÀÂ¤·¡¢¤½¤Î2½µ´Ö¸å¡¢Êì¤âÆÍÁ³¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ãç¤Î¤¤¤¤É×ÉØ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤É¤³¤«¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬»ñ³Ê¤ò¤È¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤ò³«¤¯¤È¤¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÎ¾¿Æ¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Ë¤È¸½¶â¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¾Ð´é¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤¢¤Á¤³¤ÁÍ·¤Ó¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿ºÊ¤ÎÂæ»ì
¡¡¤½¤ó¤ÊÃé¿®¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¿Æ¤¬Àè¤Ë»à¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¤è¡×¤ÈÇµÍý»Ò¤µ¤ó¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö»à¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¡Ö¿Æ¤¬Àè¤ËÀÂ¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¤¢¤È¤«¤éÇµÍý»Ò¤µ¤ó¤ÏÉ¬»à¤Ë¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãé¿®¤µ¤ó¤Î¼ª¤Ë¤Ï¡¢Êì¤ÎÁòµ·¤Î¤È¤¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¤è¡×¤È³Î¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö·ëº§À¸³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤Î»×¤¤²á¤´¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËºÊ¤ÈËÍ¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢4¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÇµÍý»Ò¤Ë¤ÏËÍ¤Î¿Æ¤Ø¤Î·É°Õ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤Ø¤Î·É°Õ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡Ç¯ÎðÅª¤Ë¤âÉÔ°ÂÄê¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤Ë¤â¹¹Ç¯´ü¤Ï¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÎ¤È¿´¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É½¸þ¤¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡£
¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¯À¡·Ã¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬À¡·Ã¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£»öÌ³½ê¶á¤¯¤ÎÏ©ÃÏ±ü¤Î¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Èà¤Ï¤È¤¤É¤¤½¤Î¥Ð¡¼¤Ë´ó¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò¤â¤ÄÀ¡·Ã¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿½Ð¤ÇÎ©¤Á¤ÇÃúÇ«¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÅ¹¤Î¼ç¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á½µ¤Ë2²ó¤¯¤é¤¤¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£Âå¤ï¤ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬À¡·Ã¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Îºî¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Ì£¤¬ºã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£µÒ¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ò¤È¤êµÒ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤ªµÒÍÍ¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬Å¹¼ç¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤éÈà½÷¤â¸ÀÍÕ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÏÃ¤·¤«¤±¤ì¤Ð¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤È²ñÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯Íî¤ÁÃå¤¯Å¹¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¾ïÏ¢¤¿¤Á¤â¡¢ÆÃ¤Ë¿Æ¤·¤²¤ËÏÃ¤¹¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¸«ÃÎ¤Ã¤¿´é¤¬¤¤¤ì¤Ð²ñ¼á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤ËËäË×¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ë¤È¤¡¢À¡·Ã¤È¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìë¤â¹¹¤±¤¿¤·¡¢¤½¤í¤½¤íµ¢¤í¤¦¤«¤È¹ø¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ø¤ªÈè¤ì¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÈà½÷¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Í¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ØÅÇ¤½Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤±¤ì¤ÐÊ¹¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¹ø¤ò¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÊ¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢Î¾¿Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Ç¤âºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡À¡·Ã¤µ¤ó¤Ï¸ý¤ò¶´¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤É¤ð÷¤¡¢Àè¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤ËÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤Æ¡¢Ãé¿®¤µ¤ó¤Ï1»þ´Ö¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÄÅ¹¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤¯¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Èà¤ÏÊ¿¿ÈÄãÆ¬¤·¤ÆÅ¹¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡Ö·Ú¤¯°û¤ß¤Ë¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤ÈÀ¡·Ã¤¬Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¶á¤¯¤Îµï¼ò²°¤Ê¤É¤Ë¤Ï¾¯¤·¹Ô¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Î¶á¤¯¤Ç¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¡£Èà½÷¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¡¢ËÍ¤Î¼«Âð¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬ÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¡£¤Ê¤ó¤À¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤ÈµÞ¤Ë¿Æ¤·¤ß¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤Ç¡¢Ãé¿®¤µ¤ó¤è¤ê°ì²ó¤ê¶á¤¯Ç¯²¼¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤¤Î¤Ë¡¢¿Í¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¡·Ã¤µ¤ó¤ò¡¢Èà¤Ï°ìµ¤¤Ë¿®Íê¤·¤¿¡£
µ¢Âð¤¹¤ë¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¡Ä
¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï·Ú¤¯°û¤ßÄ¾¤·¡¢Èà½÷¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤Ê¤éÃé¿®¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¤«¤º¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Èà¤ÏÇµÍý»Ò¤µ¤ó¤ÎÎÁÍý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â²¿¤«¾¯¤·¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òºÊ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î°ì·ï¤Ç¡¢ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤Î¤òÇµÍý»Ò¤â»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ä¡¢¤â¤È¤â¤ÈËÍ¤é¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¤À¤È¤«°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢Îø°¦¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ·ëº§¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÊÀ³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢À¡·Ã¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ï½ù¡¹¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿¼¿ì¤¤¤·¤ÆÀ¡·Ã¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ì¤ÌÀ¤ËÈà½÷¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¢¤ï¤Æ¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤ª¼êÀö¤¤¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¿ºÊ¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤·¤Æµ¤¤Þ¤º¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÀ¡·Ã¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤»¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¡·Ã¤ÏÊ¿Æü¤ÏÌë¤Î»Å»ö¤À¤·¡¢ËÍ¤È¤Ï¤¹¤ì°ã¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤ÏÆüÍË¤¬µÙ¤ß¤À¤·¡¢Ê¿Æü¤â1ÆüµÙ¤á¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏËÍ¤¬Èà½÷¤ÎÉô²°¤Î¶á¤¯¤ËÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤¬Îø¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ë¹û¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡×
¼«Ê¬¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Äµã¤¶«¤Ö¤ï¤¬»Ò¤òÃÖ¤¤¤Æ
¡¡À¡·Ã¤µ¤ó¤Ë¤Ï·ëº§´êË¾¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÈà½÷¤Ï20ÂåÁ°È¾¤Ç1ÅÙ·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É×¤ÎË½¸À¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤Æ1Ç¯¤Û¤É¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é¡¢»ä¤ò¼«Ê¬¤Î¥â¥Î¤À¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¤è¤¦¤ÊÃË¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤ì°ÊÍè¡¢·ëº§¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤ò¡ØÍ¥¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£40²á¤®¤Î´ûº§¤ÎÃË¤¬¡¢»°½½Ï©¤Î½÷¤Ë¥Ù¥¿¹û¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤¬ÁêÃÌÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÎ¥º§¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¾¡¢¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤é¡Ù¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ÈÄí¤Ë¤¤¤ë¤è¤êÀ¡·Ã¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡À¡·Ã¤µ¤ó¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹¹¿·»þ´ü¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿·¤¿¤ÊÉô²°¤Ë±Û¤·¤¿¡£²ÈÄÂ¤ÏÃé¿®¤µ¤ó¤¬¤â¤Ä¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤ÏÀÞÈ¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãé¿®¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼«Âð¤Î¥í¡¼¥ó¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²È¤Ø¤ÎÁ÷¶â¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æ¯¤³¤¦¤È¤¤¤¦¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¿´¤Ë¤¢¤¤¤Æ¤¤¤¿·ê¤ÏÀ¡·Ã¤µ¤ó¤¬Ëä¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡ÖºÊ¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¡£ºÊ¤Ï¡ØÎ¥º§¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢À¸³èÈñ¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÁ÷¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÍÎÉþ¤Ê¤É¤òµÍ¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«µã¤±¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤éÏÃ¤½¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈºÊ¤¬¡¢Ì¼¤ÈÂ©»Ò¤Ë¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Ï¤Í¡¢ÊÌ¤Î½÷¤Î¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Ïµã¤½Ð¤·¡¢¤Ä¤é¤ì¤ÆÂ©»Ò¤âµã¤½Ð¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤È¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤è¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï¡£ºÊ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£Ì¼¤Ï¡Ø¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤ÈÀä¶«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤¿¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¸³è
¡¡¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÈâ¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÈáÄË¤ÊÀ¼¤È¤È¤â¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡£Ì¼¤ÎÀ¼¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÇ¾Æâ¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¡·Ã¤µ¤ó¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤âÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¸³è¤Ï»þ´ÖÅª¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¡·Ã¤Ï¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤Ï¼«Î©¤·¤¿½÷À¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¸³è¤Ï6Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¡£Ãé¿®¤µ¤ó¤ÏÀ¡·Ã¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¡·Ã¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥ë¤ò°û¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤È¤«¡¢À¡·Ã¤Ï¤µ¤é¤ê¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ì¼¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Â©»Ò¤È¤Ï¤È¤¤É¤°ì½ï¤ËÌîµå¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ø¥Ñ¥Ñ¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤»¤Ä¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Â©»Ò¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤¬²ñ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇµÍý»Ò¤Ë»Ò¤É¤â¤È¤À¤±¤Ï²ñ¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¹þ¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¶µ°é¾å¡¢¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÃÇ¤ë¡£ÊÛ¸î»Î¤«¤éÀâÌÀ¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ¿®¤¬Íè¤Æ¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤ËÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇµÍý»Ò¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬´è¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤Ã¤¿¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ËÌ¼¤Ï
¡¡4Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¡¢Ì¼¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¤Î¸þ¤¯¤Þ¤ÞÃæ³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì¼¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤Ï¤¸¤Ã¤ÈÃé¿®¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢¡Ø²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È¤Ïº¨¤ó¤Ç¤¤¿¤è¡£¤À¤±¤É¥Þ¥Þ¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤ÈÌ¼¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥Ñ¤¬Á´Éô°¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë2Ç¯¸å¡¢Ì¼¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤¬ÉÂµ¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ñ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¡£ÉØ¿Í²Ê·Ï¤Î¤¬¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£Èà¤Ï½Ï¹Í¤ÎËö¡¢À¡·Ã¤µ¤ó¤Ë¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Öµ¢¤ì¤Ð¤È¡¢À¡·Ã¤Ï¤µ¤é¤ê¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤È»ä¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤Ê¤éµ¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ï¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é»ä¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢ºÊ¤ò¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÃË¤Ê¤é¡¢»ä¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¤È¤â¡£Èà½÷¤â¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡µ¢Âð¤·¤Æ¡¢ÇµÍý»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î½õ¤±¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤À¤¬¡¢¸ýÄ´¤¬µ¤¼å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«
¡¡¤¢¤ì¤«¤é2Ç¯¡¢ÇµÍý»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê²óÉü¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤¤É¤ºÆÈ¯¤Î¶²ÉÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£Ì¼¤âÂ©»Ò¤â¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê¾Ð´é¤òÉã¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¸ÀÍÕ¤â¸ò¤ï¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾¯¤·¤º¤ÄÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÀ¡·Ã¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£À¡·Ã¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤Ï¡¢º£¤âËÍ¤¬²ÈÄÂ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤á¤Æ¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤¬»Å»ö¤·¤Å¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÈà¤Ï¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£Èà¤Î¿´¤Ïº£¤âÀ¡·Ã¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢Èà¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¹Í¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£ºÊ¤Ï¤¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£°å¼Ô¤âÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢ºÆÅÙ¡¢¼«Ê¬¤¬²È¤ò½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ»ô¤¤»¦¤·¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£Èà¤¬¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÑÇº¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ë¤è¤¦¤ËÈà¤Ï¼ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡Ãé¿®¤µ¤ó¤È2¿Í¤Î½÷À¤È¤Î´Ø·¸¤¬·èÃå¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤â·èÃå¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤«¡£¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ß¤ë¤È¡¢½÷ÀÂ¦¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤Ïº¸±¦¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£¡Úµ»öÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÇµÍý»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÃé¿®¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µµ»³ÁáÉÄ¡Ê¤«¤á¤ä¤Þ¡¦¤µ¤Ê¤¨¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃË½÷´Ø·¸¡¢ÆÃ¤ËÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ20Ç¯°Ê¾å¼èºà¤òÂ³¤±¡¢¡ØÉÔÎÑ¤ÎÎø¤Ç¶ì¤·¤àÃË¤¿¤Á¡Ù¡ØÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤Ç¶ì¤·¤àºÊ¤¿¤Á¡Ù¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼ÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¡ØÉü½²¼êÄ¡¨¡°¦¤¬¶¸µ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¨¡¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
デイリー新潮編集部
