´Ú¹ñ¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¥Ø¥¤¥È¡×¤¬³ÈÂç¡¡µ¶¾ðÊó¤â¡¢À¯ÉÜ¤ÏÂÐºö¤Ë¶ì¿´
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤ÇÃæ¹ñ¿ÍÇÓÀÍ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬³ÈÂç¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬ÂÐºö¤Ë¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºòÇ¯Ëö¤Î¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¸å¡¢ÃÆ³¯¤µ¤ì¤¿Õú»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤é¤¬¥Ç¥â¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯9·î¤ËÃæ¹ñ¿ÍÃÄÂÎ´Ñ¸÷µÒ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¡£·ùÃæ´¶¾ð¤ò¤¢¤ª¤ëµ¶¾ðÊó¤â½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤±¡ª¡×¡Ö¥Î¡¼¥Ó¥¶È¿ÂÐ¡ª¡×¡£¥½¥¦¥ë¤ÎÈË²Ú³¹¡¦¹°Âç¤Ç»ÔÌ±300¿Í¤Û¤É¤¬22ÆüÌë¡¢ÈíÌÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿Õú»á¤ÎÉü¸¢¤äÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÈóÆñ¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÎý¤êÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿30Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÁªµó¤ÏÃæ¹ñ¤¬²ðÆþ¤·¤¿ÉÔÀµÁªµó¤À¡×¤È¡¢Õú»á¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤È»²²Ã¤·¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡Ê13¡Ë¤Ï¡Ö³Ø¹»¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÀ¸ÅÌ¤é¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤µ¤º´Ú¹ñ¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¡£Ãæ¹ñ¤¬¤È¤Æ¤â·ù¤¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¥¶ÌÈ½ü¸å¡¢¥½¥¦¥ë¤Ë¤¢¤ëÄ«Á¯»þÂå¤Î²¦µÜ¡Ö·ÊÊ¡µÜ¡×¤ÎÊ½¤Î²¼¤ÇÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÂçÊØ¤ò¤·¤ÆÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¶§°ÈÈºá¤Îµ¶¾ðÊó¤âÎ®¤ì¤ë¡£