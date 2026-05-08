卓球の世界選手権団体戦（８日、英ロンドン）で、男子中国代表が?不安?を払拭した。リーグ戦で敗れた韓国との準々決勝を前に、中国メディア「捜狐」は「中国が準決勝に進出するのは難しい。梁靖崑が再び大きな結果を背負う」と分析。今大会の中国はリーグ戦で２敗を喫しており、厳しい声が上がっていた。しかし、準々決勝は第１試合でエースの王楚欽がフルゲームの末に勝利を収めると、第２試合は林詩棟がストレート勝ち。