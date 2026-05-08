Netflixの日本オリジナルドラマ『地獄に堕ちるわよ』が、韓国でもじわじわと見られている。5月5日に公開されたNetflixテレビ部門のランキングによると、同作は5月3日基準で5位に入った。【写真】18歳で妊娠…韓国で話題の女性占い師1位は韓国オリジナルシリーズ『キリゴ』で、2〜4位には韓国ドラマが並んだ。その次に、日本オリジナル作品である『地獄に堕ちるわよ』が名を連ねた形だ。韓国で大ヒットしている、とまではいえない。