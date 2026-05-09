数々の大舞台を踏んできた長友の経験はチームに必要だろう(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）を来月に控え、いよいよ日本代表のメンバー発表も目前となった。5月15日に、森保一監督が発表の記者会見を行う予定となっている。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像毎回、ファンも緊張とともに見届けることになるメンバー発表の瞬間、今回はどのような名前