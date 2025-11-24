アーセナルvsトッテナム スタメン発表
[11.23 プレミアリーグ第12節](エミレーツ スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 56 M. Dowman
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 13 デスティニー・ウドジェ
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 24 ジェド・スペンス
MF 28 ウィルソン・オドベール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 23 ペドロ・ポロ
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 11 マティス・テル
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります