[11.23 プレミアリーグ第12節](エミレーツ スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 23 ミケル・メリノ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 56 M. Dowman

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

監督

ミケル・アルテタ

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 13 デスティニー・ウドジェ

MF 20 モハメド・クドゥス

MF 24 ジェド・スペンス

MF 28 ウィルソン・オドベール

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 9 リシャルリソン

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

DF 23 ペドロ・ポロ

MF 7 シャビ・シモンズ

MF 14 アーチー・グレイ

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 11 マティス・テル

FW 22 ブレナン・ジョンソン

FW 39 ランダル・コロ・ムアニ

監督

トーマス・フランク

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります