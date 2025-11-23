¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬¤Þ¤¿¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡¡Ä¾¶á¤Î4»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÀä¹¥Ä´
ÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¡Ê26¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Ç¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈÂÐÀï¡£Ä®Ìî¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢Á°È¾AT¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¯¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢55Ê¬¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿72Ê¬¡¢Ä®Ìî¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤ÈÄ¾¸å¤Î76Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¤¬µ»¤¢¤ê¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ØÍî¤È¤¹¤È¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤ÀÄ®Ìî¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ®¤·¹þ¤ß¥´¡¼¥ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢3-0¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
Ä®Ìî¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï11»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï487Ê¬¤È¤Þ¤À¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ä®Ìî¤À¤¬¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·»Ï¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¤³¤³¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤À¡£
ÂåÉ½Àï¤«¤é¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 22, 2025
¥é¥¤¥Ä¤Î²£¥Ñ¥¹¤ò¥ª¥Î¥é¤¬µ»¤¢¤ê¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹
È´¤±½Ð¤·¤¿Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡ª
¹¥Ä´¤ÎÄ®Ìî¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡ª
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá
¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¡ß¥Ü¥ë¥·¥¢MG
#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ #¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/GzXLV1CC6G