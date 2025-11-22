元セクシー女優が暴露「会えるアイドル＝友達」と勘違いする“危険ファン”の実態。イベントで実際に受けた“セクハラ被害”とは
私は「会いに行けるアイドル」が主流になってから、推し活文化が発展したように思う。令和の今は漫画・映画・俳優・作家・配信者・アイドルなど、何かを推さない人はかなり少ないのではないか？と感じるほどだ。
以前は、握手会やライブなどへ足を運ぶことに勇気が出ない人々が多かった。推し活が盛んになってからは“誰かを応援すること”を批判する大人たちが減り、初心者でも気軽に飛び込めるイベントも続々と開催されている。
◆「アイドル」と「友達」を履き違えるファンも…
日々の娯楽に多数の選択肢があるのはとても良いことだが、ラフに参加できるようになったせいで距離感のおかしいファンが増えた。最近では某セクシー女優が写真を撮る際に、客から過剰なボディタッチを受けたらしく、SNSで注意喚起をしていたのだ。
「どんなに距離感が近くとも演者には触らない」というのは、どの世界でも共通した推し活における絶対的なルール。しかし、“距離感バグ”を起こすファンは減らず、「会えるアイドル」を「近しい友達」と勘違いしてしまっているらしい。
ちなみに私も、とある大きなイベントに出た際にやられた。2ショットを撮る際にお尻を揉まれ、挙句の果てにはデリケートゾーンにまで手を伸ばされたのである。当時はプロ意識のかけらもなかったため笑顔でやり過ごすことができず、即座に怒ったのだが……。今でもあの怒りは忘れられない。
◆距離感バグを起こす客たち一体なぜ？
どこまでいっても演者は演者、客は客。この認識さえ揺るがなければおかしな行動へと繋がらないものの、推し活は沼である。たとえ公然の場でも、演者と顔を合わせる機会が多く、フランクに話せるような間柄になると、多くの人が油断しがちだ。
この“油断”が思いもよらぬ方向へ進むと次第に距離感バグを起こし、推しに対して友達のように接したり、ダメ出しをしたり……。あるいは他のファンに嫉妬するなど、とても厄介なモンスターに大変身してしまう。
色恋営業のようなスタイルの演者なら、距離感バグの客が増えるのは致し方がないだろう。しかし、不思議なもので演者側が何もしておらずとも、好きな気持ちが抑えきれず勝手に暴走する人は現れる。よって、ボディタッチや「あなた、何様？」といった嫌われる行動を取ってしまう。
またボディタッチに関しては、グラドルやセクシー女優など「露出の多い仕事＝ガードが緩い」と勘違いし「触ってもイイだろう」と傲慢な考えへと至るからこそ、あり得ない行動を取る。要するに、我々の商売を応援しているように見せかけた、一種の“見下し”なのだ。
距離感バグを起こす人は、大抵どこの現場でも同じことをする。演者とファンという観点で見るから特殊な事例に思えるけれど、一般社会で考えるとただのセクハラ・モラハラ以外の何物でもない。
◆距離感のおかしい客への対応が難しいワケ
「おかしい客がいるなら、速攻出禁にすればいいじゃん」「なんでその場で注意しないの？」など、演者や運営に対する疑問が湧くかもしれないが、厄介なファンへの対応というのは、実は結構難しい。
明らかに胸を鷲掴みしたとか、暴言を吐いたなどのわかりやすい行動なら対処が簡単なものの、距離感バグな客は周りの目をうまくかいくぐる。例えばお尻をそっと触るなどはスタッフが見えない位置だったり……など、“現行犯”でないとすぐに現場から追い出すことはできないのだ。
◆相手が“太客”だとさらに対処が困難に
また、問題行動を起こすファンが“太客”だった場合、即・追放は困難を極める。どこまでいっても商売なので、売り上げに影響を及ぼすわけにはいかず、あまりファンが多くないなら尚更だ。
