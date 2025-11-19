11月17日、お笑い芸人のコウメ太夫がバラエティ番組『大悟の芸人領収書』（日本テレビ系）に出演した。そこでの“子育てトーク”が反響を呼んでいる。

この日は、「芸人の子育てを考えようスペシャル」と題し、土田晃之、お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。、「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル、そしてコウメが出演した。全員が子育て経験者とあって、家族とのエピソードトークを披露したが、コウメの話はひと際注目を集めた。

「2007年に結婚して長男が生まれたコウメさんですが、2009年に離婚。長男の親権はコウメさんが持ち、離婚後はひとりで子育てしてきたことを明かしたのです。離婚当時、子どもはまだ2歳だったそうなので、男手一つで育てるのは苦労が多かったようです」（スポーツ紙記者）

16年間、シングルファザーとして家庭を支えていたコウメに関して、Xでは

《コウメ太夫さんの子育てエピソードで号泣しちゃった 生きることだって大変なのに、子育ても家事も仕事もしっかりとこなして、ほんとすごすぎる》

《一人で息子さん育てて素晴らしいな》

など、驚きの声があがっている。

コウメは2005年に『エンタの神様』（日本テレビ系）に出演し、白塗りの女形スタイルで「チクショー!!」と叫ぶ型破りな芸風で大ブレイクを果たす。しかし、公私ともに苦しい時期もあったという。

「番組内で、コウメさんは離婚直後、仕事が激減し、収入もほとんどなかったことを明かしました。それでも、料理を作ったり、洗濯をしたり、子どもの送り迎えなどをひとりでこなしていたそうです。苦しい時期でも、子どもの存在は負担にならず、むしろ癒されることが多かったと明かしていました。現在、息子は18歳になり、大学受験を控えているそうです」（芸能記者）

離婚、仕事激減と、苦境を乗り越えてきたコウメ。一時はテレビから姿を消した時期もあったが、再起しつつあるようだ。

「クレイジーな芸風と控えめな人柄のギャップが好評で、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）や『全力! 脱力タイムズ』（フジテレビ系）などに出演することが増えています。10月には、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に出演し、おなじみの“白塗りメイク”ではない素顔を披露し、SNSで話題になりました。11月16日の『笑点』（日本テレビ系）でも、堂々と手の甲に書いたカンペを読んで、観客を湧かせるなど、仕事の幅を広げています」（同前）

番組内で、コウメは「父親らしく頼られる存在でいたい」と息子への思いを語っていた。苦境を乗り越えた父の背中は、息子の目に大きく映っているはずだ。