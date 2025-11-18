◇練習試合（特別ルール） オリックス11―3中日（2025年11月17日 INOUE・東部スポーツパーク野球場）

今秋からサイドスローに取り組むオリックス・阿部が、転向後初実戦で1回0/3を無安打無失点に抑えた。

これまで投げてきたフォーシームを封印し、新たに取り組むツーシームなどを主体に打者の内角を突く投球を展開。最速は144キロを計測し、石伊のバットを折って遊ゴロに打ち取るなど、実りの多い初実戦となった。

「いきなり春に初めてバッターへ投げるよりも、秋でこうして対バッターに投げられたのは僕にとってもすごく大きい。若手がたくさん参加するキャンプの中でさせてもらって、感謝ですね」

予定の1イニングを3者凡退で終えた後、続く回の先頭が右打者の辻本だったこともあり、「もちろん左（打者）も抑えないといけないですけど、シーズンで必要とされる可能性があるなら特に対右（打者）ってことで」と志願して続投。四球を与えて降板となったが、「ゾーンに強く投げたいって意思が出て、結局ボールになってしまった。投げながらこうなるんだと感じられたので、よかった」と収穫と課題を持ち帰った。

「まだまだフォーム的に腕の位置を探っているところもありますし、体重移動だったりも含めてもっと投げていかないと」

岸田監督も「ツーシームもいい形で決まった球があった」と評価。来年34歳を迎える右腕にとっては、手応えをつかむ初実戦となった。 （阪井 日向）