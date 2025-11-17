近藤千尋、ハーフパンツで美脚スラリ「スタイル抜群」「メガネも似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】モデルの近藤千尋が11月16日、自身のInstagramを更新。ハーフパンツに身を包み、美しい脚を披露した。
【写真】35歳3児の母モデル「脚綺麗すぎる」話題のハーフパンツ姿
近藤は「ラヴィットは先生役に挑戦」とコメント。さらに「メガネとかかけちゃって」と続け、グレーのジャケットとハーフパンツのセットアップ姿に黒縁眼鏡を合わせたコーディネートを公開し、スラリと伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「脚綺麗すぎる」「スタイル抜群」「先生コーディネート素敵」「メガネも似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
