ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、5月1日〜5月31日の期間、ホテルでの食事にスパークリングワインや花束、メッセージプレートなどが付いた母の日限定のプランを用意する。忙しい家族でも予定を合わせやすいよう5月1日〜31日まで1ヵ月間開催する。今年は「いつもありがとう」の気持ちを込めて、ホテルレストランでの美食と楽しいひとときを母親にプレゼントしては。ラウンジ＆バー「マリンブルー」［母の日 アフ