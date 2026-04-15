開園２５周年の東京ディズニーシー（ＴＤＳ、千葉・浦安市）で、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」が１５日に開幕し、オープニングセレモニーがメディテレーニアンハーバーのステージで行われた。セレモニーにはＴＤＳを運営するオリエンタルランド（ＯＬＣ）の郄野由美子代表取締役会長（兼）ＣＥＯ、高橋渉代表取締役社長（兼）ＣＯＯ、ウォルト・ディズニー・ア