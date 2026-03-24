元AKB48で1児の母・板野友美（34）が、22日放送のABEMA情報バラエティ『秘密のママ園2』にスタジオゲストとして出演。話題となっている自宅や私生活について本音を語った。【写真】近影公開！番組に出演した元人気子役・野村佑香と長女＆次女のショット番組では、MCの峯岸みなみが板野の「家賃200万円」の自宅に言及。10代の頃から20年来の仲という関係性もあり、軽快なやり取りが展開された。板野は「自分も会社経営してるし