モデルの近藤千尋が、長年抱えていた意外な身体的コンプレックスと、それが3人の娘たちへ遺伝したことで起きた心境の変化を明かした。【映像】娘にも遺伝した近藤のコンプレックス箇所（実際の写真あり）3月8日放送のABEMA『秘密のママ園』のスタジオトークにて、近藤は「指の形がすごいコンプレックスだった」と告白。自身の両手をカメラに向け、小指の第一関節が外側に大きく曲がっている様子を披露した。「なんで私ってこ