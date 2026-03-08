シンママとなった元国民的アイドルが、産後から続く深刻な尿もれの悩みを赤裸々に告白した。【映像】尿もれを告白…シンママになった元国民的アイドル3月8日放送のABEMA『秘密のママ園』では、女性の約81.8%が経験しているという尿もれをテーマに、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらが建前なしのトークを繰り広げた。番組内では、産前産後の身体の変化や、日常生活に支障をきたすリアルな実体験について、専門医を交えた