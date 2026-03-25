「おはよう」と「おやすみ」だけ――5人の子どもを育てる 杉浦太陽 が、長女との関係に悩んだ過去を明かした。反抗期で会話が減り、落ち込んでいた時期を経て、誕生日に届いた“ある動画”に思わず涙。そのエピソードとともに、愛妻家としての家族との向き合い方を語る。『これ余談なんですけど・・・』(C)ABCテレビかまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむABCテレビ『これ余談なんです