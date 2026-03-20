ジャングルポケットの太田博久＆近藤千尋夫妻が、２０日、金曜レギュラーを務めるＴＢＳ系「ラヴィット！」を欠席。欠席理由は次女（５）の卒園式に夫婦そろって出席するためだった。夫妻には２４年８月、第３子三女（１）が誕生している。近藤は自身のＸで「次女が無事に卒園しました」と母娘そろって着物姿の親子３ショット（※娘の顔は加工）を公開。「今日はラヴィットをお休みさせていただき、卒園おめでとうと言ってくだ