3月29日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演したモデルの滝沢眞規子らが、番組内の密着企画に登場した「家事・育児分担100対0」の“堕落パパ”のあまりに身勝手な生態に、言葉を失うほどドン引きする場面があった。【映像】「子供を放置してベランダで一服」亭主関白夫（49歳）の驚きの育児の様子今回、番組が「アップデート」のターゲットに選んだのは、兵庫県神戸市に住む15歳差の「フラメン婚」夫婦。夫のススムさん（49歳