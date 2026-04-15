札幌・豊平警察署は２０２６年４月１５日、札幌市北区に住む無職の男（２５）を威力業務妨害の疑いで逮捕しました。男は３月１２日、北海道警察本部に対し、アイドルグループ「嵐」のライブを妨害する内容の脅迫文を郵送して警察職員に閲読させ、３月１３日から１５日まで、札幌市豊平区の「大和ハウスプレミストドーム」で開催されたライブに関して、警備体制を強化させるなど、業務を妨害した疑いが持たれています。