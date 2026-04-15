ある家庭で、自らさばいたフグを食べ、食中毒が発生しました。「正しく調理しないと、時には死に至ることがある」と当局が注意を呼び掛けています。 兵庫県によりますと14日午前、市内の医療機関から「ふぐ食中毒を疑う患者を診た」と、加古川健康福祉事務所に連絡がありました。 調査したところ、80代の男性が友人から譲り受けたフグを自らさばいて家族2人で食べ、翌日未明から足のふらつきを発症して、救急搬送されたというこ